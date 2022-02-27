Санкції за війну з Україною: важливі банки РФ виключать із SWIFT, активи олігархів – під прицілом

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що важливі російські банки відключать від системи SWIFT, крім того – заморозять активи олігархів та Центрального банку.

– У рамках пакету санкцій із системи SWIFT будуть виключені важливі російські банки. Ми також заборонимо операції Центрального банку Росії та заморозимо усі його активи, щоб він не фінансував війну Путіна. Ми націлимось на активи російських олігархів, – перерахувала вона.

Урсула фон дер Ляйєн додала, що ЄС продовжує тісно координувати свої дії з партнерами у всьому світі.

– І ми підтримуємо тісні контакти із нашими українськими друзями. Лідерство президента Зеленського, його хоробрість та стійкість українського народу – видатні та вражаючі. Вони є джерелом наснаги для всіх нас, – розповіла президент Єврокомісії.

Також вона запевнила, що ЄС “вітає із розпростертими обіймами тих українців, яким доводиться рятуватися від путінських бомб”.