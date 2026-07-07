Беларусь, похоже, учла украинские предупреждения, поэтому угроз со стороны этой страны для нас нет.

Буданов оценил угрозы со стороны Беларуси

Глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что по состоянию на сейчас не видит угроз со стороны Беларуси, в частности по возможному наступлению на земле. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, судя по всему, услышал предостережения Украины.

— Я бы более спокойно относился к вопросу Беларуси. Не нужно нам делать еще одного врага. Я не в том смысле, что мы сами что-то там эскалируем, нет. Но, в принципе, иметь еще одного врага и еще одну зону боевых действий нам точно не выгодно. То, что они нас услышали, – это правильный шаг, — добавил Буданов.

Он подчеркнул, что не видит смысла для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вступать в войну против Украины, ведь такой сценарий для Беларуси завершился бы крахом.

Сейчас смотрят

— Война с Украиной для них завершится крахом. Потому что с одной стороны — Россия, которая будет душить в братских объятиях и задушит в таких условиях до конца. И они это отлично знают. С другой стороны — Украина, которая, скажем так, что-то может, — заявил Буданов.

Глава украинской разведки добавил, что по состоянию на сейчас не видит каких-либо угроз со стороны Беларуси.

Напомним, 19 июня Владимир Зеленский обратился к Александру Лукашенко с требованием демонтировать ретрансляторы, которые Россия использует для наведения БПЛА.

Президент Украины предупредил, что если это требование не будет выполнено в течение недели, Силы обороны ликвидируют это оборудование.

24 июня Зеленский сообщил, что на границе с Беларусью ретрансляторы прекратили работу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.