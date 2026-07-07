Украина постепенно двигается к членству в Европейском Союзе. Вместе с приближением к европейским стандартам изменений будет претерпевать и финансовая система страны. Это касается банковского регулирования, платежной инфраструктуры и валютной политики.

Что будет с гривной после вступления Украины в ЕС и придется ли украинцам переходить на евро, читайте в нашем материале.

Что будет с гривной после вступления Украины в ЕС

После вступления Украины в Европейский Союз гривна не исчезнет сразу. Даже получение членства в ЕС не означает автоматического перехода на единую европейскую валюту, ведь для этого страна должна выполнить ряд экономических и финансовых требований.

Сейчас смотрят

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в подкасте на YouTube-канале Finance.ua.

По словам Мамедова, вопрос о том, что будет с гривной напрямую зависит от готовности Украины работать по правилам Европейского Союза. Прежде всего, необходимо гармонизировать банковское законодательство с нормами ЕС, обеспечить макроэкономическую стабильность, сдерживать инфляцию, укрепить финансовую систему, достичь стабильности на валютном рынке и завершить войну.

Банкир подчеркнул, что сейчас речь не идет о скором отказе от национальной валюты. Прежде всего, страна должна создать необходимые экономические предпосылки, без которых переход на евро не будет иметь практической основы.

Означает ли вступление Украины в ЕС автоматический переход на евро

Сергей Мамедов отметил, что даже после вступления Украины в ЕС евро не станет официальной валютой автоматически.

Он пояснил, что перед введением евро страна должна не менее двух лет находиться в европейском валютном механизме ERM II. В этот период оценивается, насколько стабильной остается национальная валюта по отношению к евро и соответствует ли государство необходимым критериям.

Какое значение имеет финансовая евроинтеграция

Отдельно банкир обратил внимание на интеграцию Украины в европейское финансовое пространство. В частности, речь идет о присоединении к единой зоне платежей в евро SEPA.

По его мнению, это позволит сделать переводы средств для граждан более быстрыми и простыми, а украинскому бизнесу будет легче проводить расчеты с партнерами из стран ЕС.

Когда Украина может перейти на евро

Мамедов считает, что предметно говорить о возможной замене гривны на евро можно будет лишь спустя несколько лет после завершения войны или прекращения ее горячей фазы.

По его оценке, такая дискуссия может стать реальной не ранее чем через три-четыре года после стабилизации ситуации в стране. Но переход на евро будет оставаться долговременным процессом, который потребует вступления Украины в ЕС, стабильной экономики и выполнения всех определенных европейских критериев.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.