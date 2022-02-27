Украина получит от Эстонии гаубицы

В воскресенье, 27 февраля, во время экстренного совещания Государственного совета Финляндии по вопросу оказания дополнительной помощи Украине, приняли решение разрешить Эстонии поставить Киеву 122-мм гаубицы.
Об этом министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил порталу Yle.
Также Госсовет решил отправить в Украину 2 000 бронежилетов, 2 000 касок, 100 носилок и средства первой помощи.
До этого Финляндия ограничивалась оказанием Украине только гуманитарной и финансовой помощи.
Поставку гаубиц разблокировало то, что Германия разрешила экспорт своего оружия в Украину.
Эстония поставит Украине 122-мм гаубицы советской разработки Д30, закупленные у Финляндии в 2009 году. До этого ими владела Германия.
Также в Украину решили поставить американские противотанковые ракеты Javelin.
Поставки стали возможны благодаря согласию бывших владельцев этим оружием.
США на Javelin дали согласие сразу – это оружие уже находится в Украине.
Однако Германия до последнего времени не соглашалась дать разрешение на поставки гаубиц.