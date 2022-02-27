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Факты / Мир

Украина получит от Эстонии гаубицы

Анастасия Гевко редактор ленты
Естонія

В воскресенье, 27 февраля, во время экстренного совещания Государственного совета Финляндии по вопросу оказания дополнительной помощи Украине, приняли решение разрешить Эстонии поставить Киеву 122-мм гаубицы.

Об этом министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил порталу Yle.

Также Госсовет решил отправить в Украину 2 000 бронежилетов, 2 000 касок, 100 носилок и средства первой помощи.

До этого Финляндия ограничивалась оказанием Украине только гуманитарной и финансовой помощи.

Поставку гаубиц разблокировало то, что Германия разрешила экспорт своего оружия в Украину.

Эстония поставит Украине 122-мм гаубицы советской разработки Д30, закупленные у Финляндии в 2009 году. До этого ими владела Германия.

Также в Украину решили поставить американские противотанковые ракеты Javelin. 

Поставки стали возможны благодаря согласию бывших владельцев этим оружием.

США на Javelin дали согласие сразу – это оружие уже находится в Украине.

Однако Германия до последнего времени не соглашалась дать разрешение на поставки гаубиц.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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