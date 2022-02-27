Україна отримає від Естонії гаубиці

У неділю, 27 лютого, під час екстреної наради Державної ради Фінляндії щодо надання додаткової допомоги Україні, ухвалили рішення дозволити Естонії поставити Києву 122-мм гаубиці.

Про це Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен повідомив порталу Yle.

Також Держрада вирішила відправити в Україну 2 000 бронежилетів, 2 000 касок, 100 носилок та засоби першої допомоги.

До цього Фінляндія обмежувалася наданням Україні лише гуманітарної та фінансової допомоги.

Постачання гаубиць розблокувало те, що Німеччина дозволила експорт своєї зброї в Україну.

Естонія поставить Україні 122-мм гаубиці радянської розробки Д30, закуплені у Фінляндії у 2009 році. До цього ними мала Німеччина.

Також до України вирішили поставити американські протитанкові ракети Javelin.

Постачання стали можливими завдяки згоді колишніх власників цієї зброї.

США на Javelin погодилися відразу – ця зброя вже знаходиться в Україні.

Проте Німеччина досі не погоджувалася дати дозвіл на постачання гаубиць.