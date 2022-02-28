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Факты / Украина

ДПА для школьников в 2022 году отменяется — Минобразования

Наташа Тарчевська редактор ленты
школа канікули

Все украинские школьники будут освобождены от прохождения ДПА (Государственной итоговой аттестации) в 2021/2022 учебном году.

Об этом вечером 28 февраля официально заявил министр образования Сергей Шкарлетт.

— Из-за ситуации в Украине, которая страдает от брутальной, открытой и широкомасштабной агрессии Российской Федерации, сегодня я издал приказ, которым освобождены от прохождения Государственной итоговой аттестации учащиеся, завершающие получение начального и базового общего среднего образования, — сообщил министр.

По словам Сергея Шкарлета, главная задача сейчас — сохранить жизнь и здоровье всех детей Украины в условиях военного положения.

Источник: Минобразования

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