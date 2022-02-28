Усі українські школярі будуть звільнені від проходження Державної підсумкової атестації у 2021/2022 навчальному році.

Про це ввечері 28 лютого офіційно заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

– Через ситуацію в Україні, яка потерпає від брутальної, відкритої та широкомасштабної агресії Російської Федерації, сьогодні я видав наказ, яким звільнено від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, – повідомив міністр.

За словами Сергія Шкарлета, головним завданням зараз є зберегти життя та здоров’я усіх дітей України в умовах воєнного стану.