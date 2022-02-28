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Факты / Украина

Страны ЕС хотят присоединения Украины: в Словакии предложили упростить процедуру

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Страны ЕС хотят присоединения Украины: в Словакии предложили упростить процедуру

Словакия предложила создать новую специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС. Премьер-министр страны Эдуард Хегер считает, что это поможет в будущем встать на ноги и восстановиться после войны.

В интервью Politico чиновник выразил сожаление по поводу бомбардировок Россией территории Украины и настаивал на создании новой процедуры членства в ЕС.

— В четверг утром мы проснулись в новом мире, — заявил Хегер. 

Чиновник уверяет, что украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Хегер уверен, что сомневаться в Украине нет времени — нужно действовать.

Новая процедура  интеграции в ЕС будет создана специально для страны, которая прошла через войну, и хочет стать частью Европы.

Не только Словакия хочет, чтобы Украина стала частью ЕС — 27 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок также этого хочет.

Политик уверена, что уже существует очень много примеров тесного сотрудничества, в основном в области энергосистемы.

После этого заявления президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен и заявил, что они обсудили укрепление обороноспособности Украины, макрофинансовую помощь и членство Украины в ЕС.

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Источник: Politico

Фото: Pexels

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