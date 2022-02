Страны ЕС хотят присоединения Украины: в Словакии предложили упростить процедуру

Словакия предложила создать новую специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС. Премьер-министр страны Эдуард Хегер считает, что это поможет в будущем встать на ноги и восстановиться после войны.

В интервью Politico чиновник выразил сожаление по поводу бомбардировок Россией территории Украины и настаивал на создании новой процедуры членства в ЕС.

Чиновник уверяет, что украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Хегер уверен, что сомневаться в Украине нет времени — нужно действовать.

Новая процедура интеграции в ЕС будет создана специально для страны, которая прошла через войну, и хочет стать частью Европы.

Не только Словакия хочет, чтобы Украина стала частью ЕС — 27 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок также этого хочет.

Политик уверена, что уже существует очень много примеров тесного сотрудничества, в основном в области энергосистемы.

После этого заявления президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен и заявил, что они обсудили укрепление обороноспособности Украины, макрофинансовую помощь и членство Украины в ЕС.

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine’s defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine’s membership in the #EU.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022