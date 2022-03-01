Это преступления против человечности: Лия Ахеджакова заплакала в эфире украинского телеканала

Известная советская проукраинская актриса Лия Ахеджакова, уроженка города Днепр, выразила искреннюю поддержку Украине в войне с путинскими войсками. Не сдерживая чувств, она расплакалась в прямом эфире.

Лия Ахеджакова назвала Россию империей лжи, а “вынужденное переселение” жителей ОРДЛО в РФ – настоящей депортацией.

– Происходящее в Харькове пережить невозможно. Происходящее в Киеве и рядом с Киевом… Меня не покидает образ маленького мальчика, который стоит на улице и держит щенка, завернутое в маленькое одеяло. Невозможно это видеть. А что же сидящие в метро люди? – рассказала актриса.

Она также подтвердила, что массированная пропаганда России лжет, опровергая информацию об авиаударах по украинским городам, где нет военных объектов.

Все видеодоказательства военных преступлений Кремля в Украине, по словам Лии Ахеджаковой, видят и осуждают весь цивилизованный мир.