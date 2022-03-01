ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Это преступления против человечности: Лия Ахеджакова заплакала в эфире украинского телеканала

Наташа Тарчевська редактор ленты
Это преступления против человечности: Лия Ахеджакова заплакала в эфире украинского телеканала

Известная советская проукраинская актриса Лия Ахеджакова, уроженка города Днепр, выразила искреннюю поддержку Украине в войне с путинскими войсками. Не сдерживая чувств, она расплакалась в прямом эфире.

Лия Ахеджакова назвала Россию империей лжи, а “вынужденное переселение” жителей ОРДЛО в РФ – настоящей депортацией.

– Происходящее в Харькове пережить невозможно. Происходящее в Киеве и рядом с Киевом… Меня не покидает образ маленького мальчика, который стоит на улице и держит щенка, завернутое в маленькое одеяло. Невозможно это видеть. А что же сидящие в метро люди? – рассказала актриса.

Она также подтвердила, что массированная пропаганда России лжет, опровергая информацию об авиаударах по украинским городам, где нет военных объектов.

Все видеодоказательства военных преступлений Кремля в Украине, по словам Лии Ахеджаковой, видят и осуждают весь цивилизованный мир.

– Мы видим, как горит Харьков! Мы видим рожениц, которые прячутся в разбомбленных подвалах. Эти кадры облетят весь мир, это – доказательство преступлений против человечности. Весь мир видит это! – заявила актриса.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка