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Факти / Україна

Це злочини проти людяності: Лія Ахеджакова розплакалася в ефірі українського телеканалу

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Це злочини проти людяності: Лія Ахеджакова розплакалася в ефірі українського телеканалу

Відома радянська проукраїнська акторка Лія Ахеджакова, уродженка міста Дніпро, висловила свою щиру підтримку Україні у війні з путінськими військами. Не стримуючи емоцій, вона розплакалася у прямому ефірі.

Лія Ахеджакова назвала Росію імперією брехні, а “вимушене переселення” мешканців ОРДЛО в РФ – справжньою депортацією.

–  Те, що відбувається у Харкові, пережити неможливо. Те, що відбувається у Києві і поруч із Києвом… Мене не покидає образ маленького хлопчика, який стоїть на вулиці і тримає цуценятко, загорнуте у маленьку ковдру. Неможливо це бачити. А що ж люди, які сидять в метро? – розповіла акторка.

Вона також підтвердила, що масована пропаганда Росії бреше, спростовуючи інформацію про авіаудари по українських містах, де немає військових об’єктів.

Усі відеодокази військових злочинів Кремля в Україні, за словами Лії Ахеджакової, бачить і засуджує весь цивілізований світ.

– Ми бачимо, як горить Харків! Ми бачимо породіль, які ховаються у розбомблених підвалах. Ці кадри облетять увесь світ, це – доказ злочинів проти людяності. Весь світ це бачить! – заявила акторка.

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