Це злочини проти людяності: Лія Ахеджакова розплакалася в ефірі українського телеканалу

Відома радянська проукраїнська акторка Лія Ахеджакова, уродженка міста Дніпро, висловила свою щиру підтримку Україні у війні з путінськими військами. Не стримуючи емоцій, вона розплакалася у прямому ефірі.

Лія Ахеджакова назвала Росію імперією брехні, а “вимушене переселення” мешканців ОРДЛО в РФ – справжньою депортацією.

– Те, що відбувається у Харкові, пережити неможливо. Те, що відбувається у Києві і поруч із Києвом… Мене не покидає образ маленького хлопчика, який стоїть на вулиці і тримає цуценятко, загорнуте у маленьку ковдру. Неможливо це бачити. А що ж люди, які сидять в метро? – розповіла акторка.

Вона також підтвердила, що масована пропаганда Росії бреше, спростовуючи інформацію про авіаудари по українських містах, де немає військових об’єктів.

Усі відеодокази військових злочинів Кремля в Україні, за словами Лії Ахеджакової, бачить і засуджує весь цивілізований світ.