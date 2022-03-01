Обстрелы Херсона: российские снаряды попали в два дома, есть пострадавшие

Российские оккупанты с ночи 1 марта пытаются взять Херсон. В Таврическом районе города враги совершили боевой выстрел в жилой дом. Эту информацию подтверждает Херсонская ОГА.

В ГСЧС уточнили, что в 10.53 два российских снаряда попали в два девятиэтажных жилых дома, в результате чего разрушены квартиры на втором и третьем этажах.

В одном из них возник пожар, предварительно пострадали четыре человека.

Пожар ликвидирован, наблюдается утечка газа.

Ночью стало известно, что войска РФ наступают на Херсон со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу у хладокомбината.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев в ночь на 1 марта пообещал не сдавать город оккупанту.

Ранее в Херсонской облгосадминистрации заявляли, что Херсон окружен оккупационными войсками, но город не захвачен.

Фото: ХОДА