Начался штурм Херсона враждебными силами русской Федерации.

Госспецсвязи сообщает, что по информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта в Николаевское шоссе и кольцо у хладокомбината.

Имеются неподтвержденные данные, что подразделения ВС РФ после нанесения огневого поражения заняли Херсонский аэропорт и закрепились на северо-западной окраине города, заняв кладбище Геологов.

На протяжении вечера 28 февраля и начала ночи 1 марта в Херсоне звучала воздушная тревога.

Мер Херсона Игорь Колыхаев в ночь на 1 марта пообещал не сдавать город оккупанту и выстоять до утра.

Ранее в Херсонской облгосадминистрации заявляли, что Херсон окружен оккупационными войсками, но город не захвачен.

Там также сообщили, что российские захватчики перекрыли улицу Ивана Богуна-Лавренева, на Нефтяников перекрыли дорогу, ведущую на кладбище Геологов, и остановились в районе спуска на Камышаны.

– Там стоит блокпост оккупантов. Они зафиксировали все свои войска в поселке Куйбышево (Зимовник), — сообщили в Херсонской ОГА.

Информацию об окружении города сообщал и глава Николаевской ОГА Виталий Ким, область которого граничит с Херсонской.

Вечером 28 февраля он заявил, что вражеские танки курсировали вокруг границ Николаевской области, но вместо атаки на Николаев взяли в кольцо город Херсон.

Смотрите интерактивную онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.

Фото: Херсонці