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Факты / Украина

Враг начал штурм Херсона

Илья Нежигай редактор ленты
Враг начал штурм Херсона

Начался штурм Херсона враждебными силами русской Федерации.

Госспецсвязи сообщает, что по информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта в Николаевское шоссе и кольцо у хладокомбината.

Имеются неподтвержденные данные, что подразделения ВС РФ после нанесения огневого поражения заняли Херсонский аэропорт и закрепились на северо-западной окраине города, заняв кладбище Геологов.

На протяжении вечера 28 февраля и начала ночи 1 марта в Херсоне звучала воздушная тревога.

Мер Херсона Игорь Колыхаев в ночь на 1 марта пообещал не сдавать город оккупанту и выстоять до утра.

Ранее в Херсонской облгосадминистрации заявляли, что Херсон окружен оккупационными войсками, но город не захвачен.

Там также сообщили, что российские захватчики перекрыли улицу Ивана Богуна-Лавренева, на Нефтяников перекрыли дорогу, ведущую на кладбище Геологов, и остановились в районе спуска на Камышаны.

– Там стоит блокпост оккупантов. Они зафиксировали все свои войска в поселке Куйбышево (Зимовник), — сообщили в Херсонской ОГА.

Информацию об окружении города сообщал и глава Николаевской ОГА Виталий Ким, область которого граничит с Херсонской.

Вечером 28 февраля он заявил, что вражеские танки курсировали вокруг границ Николаевской области, но вместо атаки на Николаев взяли в кольцо город Херсон.

Смотрите интерактивную онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.

Фото: Херсонці

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