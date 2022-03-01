Российские оккупанты 1 марта обстреляли жилые районы Мариуполя – пострадали несколько домов на бульваре Шевченко и школа №16 в том же районе, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

По его словам, под обстрелы попали также жилые дома в Левобережном районе и территория КП Коммунальник.

В настоящее время уточняется количество пострадавших.

– Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 1941 по 1943 год оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападение фашистов. Отразим и сейчас, – отметил мэр Мариуполя.

Пострадали несколько домов и школа: российские оккупанты обстреляли Мариуполь / 3 фотографии

Фото: Маріупольська міськрада