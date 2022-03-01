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Факти / Україна

Постраждали кілька будинків і школа: російські окупанти обстріляли Маріуполь

Валентина Летяк редакторка стрічки
Обстріл Маріуполя

Російські окупанти 1 березня обстріляла житлові райони Маріуполя – постраждали кілька будинків на бульварі Шевченка та школа №16 у тому ж районі, повідомив мер міста мер Вадим Бойченко.

За його словами, під обстріл потрапили також житлові будинки в Лівобережному районі і територія КП Комунальник.

Наразі уточнюється кількість постраждалих.

– Окупанти з Росії ведуть справжній геноцид українського народу. Їхні дії нічим не відрізняються від тактики фашистсько-нацистських військ, які з 1941 до 1943 року окупували та брали в блокаду цілі міста. Вони не відрізняються від нацистів, які безжально вбивали жінок та дітей. Майже 80 років тому Україна відбила напади фашистів. Відіб’ємо і зараз, – наголосив мер Маріуполя.

Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Постраждали кілька будинків і школа: російські окупанти обстріляли Маріуполь / 3 фотографии

Фото: Маріупольська міськрада

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