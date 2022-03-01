Президент Владимир Зеленский осудил жестокий авиаудар по телевышке на Дорогожичах в Киеве.

Высшее сооружение Украины расположено на территории Мемориального комплекса Бабий Яр, посвященного памяти жертв Холокоста во время Второй мировой войны.

– Зачем 80 лет повторять Никогда снова, если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется…

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал подлый поступок путинских войск “злым и варварским”.

— На территории Бабьего Яра расположена киевская телебашня, которую только что поразила российская ракета. 29-30 сентября 1941 года нацисты уничтожили тысячи евреев. Через 80 лет русские нацисты ударили по этой земле, чтобы уничтожить украинцев.

Объединенная еврейская община Украины также заявила, что бомбардировка Мемориального комплекса Бабий Яр – это циничное осквернение места массовых захоронений жертв нацизма.

– После нападения России на Украину мы уже 5 дней вынуждены наблюдать, как убивают жителей Украины, разрушают города и поселки, а теперь еще и оскверняют места массовых захоронений жертв нацизма. Объединенная еврейская община Украины решительно осуждает военную агрессию Российской Федерации и осквернение Бабьего Яра.

Отмечается, что в Бабьем Яру похоронено более 100 тыс. киевлян, подавляющее большинство из которых были евреями. Более того, в Талмуде (священная книга иудаизма) осквернение костей называется своеобразной формой убийства.