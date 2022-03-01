Президент Володимир Зеленський засудив жорстокий авіаудар по телевежі на Дорогожичах у Києві.

Найвища споруда України розташована на території Меморіального комплексу Бабин Яр, присвяченого пам’яті жертв Голокосту під час Другої світової війни.

– Навіщо 80 років повторювати Ніколи знову, якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється…

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав підлий вчинок путінських військ “злим та варварським.

– На території Бабиного Яру розташована київська телевежа, яку щойно вразила російська ракета. 29-30 вересня 1941 року нацисти знищили тут тисячі євреїв. Через 80 років російські нацисти вдарили по цій самій землі, щоб знищити українців.

Об’єднана єврейська община України також заявила, що бомбардування Меморіального комплексу Бабин Яр – це цинічне осквернення місця масових поховань жертв нацизму.

– Після нападу Росії на Україну ми вже 5 днів вимушені спостерігати, як вбивають жителів України, руйнують міста та селища, а тепер ще й оскверняють місця масових поховань жертв нацизму. Об’єднана єврейська община України рішуче засуджує воєнну агресію Російської Федерації та осквернення Бабиного Яру.

Зазначається, що у Бабиному Яру поховано більше 100 тис. киян, переважна більшість з котрих була євреями. Більше того, в Талмуді (священна книга іудаїзму) осквернення кісток називається своєрідною формою вбивства.