Украинским силам удалось уничтожить колонну российских военных, которая двигалась со стороны Николаева в направлении Баштанки. Наступление на город остановлено, сообщает глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

По ее словам, весь день велось наблюдение за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева.

– Колонна российских военных дошла до Баштанки, где встретила жосткое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям, – написала Мария Черная.

Глава Кировоградской ОГА также добавила, что захватчики пытались бежать в направлении Нового Буга, но бесполезно:

– Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны – несколько десятков единиц бронетехники.

Ранее глава МВД Денис Монастырский заявлял, что на фоне российской агрессии без света и еды осталось 40 тыс. человек.

По его словам, наиболее тяжелая гуманитарная ситуация на Востоке Украины. Там противник препятствует эвакуации мирного населения.

Фото: Марія Чорна