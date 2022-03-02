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Факты / Украина

Сначала авиация, а затем тероборона догнала: ВСУ уничтожили колонну войск РФ на Николаевщине

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Марія Чорна фото

Украинским силам удалось уничтожить колонну российских военных, которая двигалась со стороны Николаева в направлении Баштанки. Наступление на город остановлено, сообщает глава Кировоградской ОГА Мария Черная.

По ее словам, весь день велось наблюдение за передвижением колонны оккупантов со стороны Николаева.

– Колонна российских военных дошла до Баштанки, где встретила жосткое сопротивление. Здесь ее разбомбила наша авиация, а местная терроборона гоняла по полям, – написала Мария Черная.

Глава Кировоградской ОГА также добавила, что захватчики пытались бежать в направлении Нового Буга, но бесполезно:

– Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны – несколько десятков единиц бронетехники.

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Фото: Марія Чорна

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