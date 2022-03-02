Українським силам вдалося знищити колону російських військових, яка рухалась з боку Миколаєва у напрямку Баштанки. Наступ на місто зупинено, повідомляє голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.

За її словами, весь день велося спосетереження за пересуванням колони окупантів з боку Миколаєва.

– Колона російських військових дійшла до Баштанки, де зустріла жорстокий спротив. Тут її розбомбила наша авіація, а місцева тероборона ганяла полями, – написала Марія Чорна.

Очільниця Кіровоградської ОДА також додала, що загарбники намагалися втекти у напрямі Нового Бугу, але марно:

– Наші ЗСУ обстріляли та спалили решту колони – декілька десятків одиниць бронетехніки.

Раніше голова МВС Денис Монастирський заявляв, що на фоні російської агресії без світла та їжі залишилось 40 тис. людей.

За його словами, найбільш важкою є гуманітарна ситуація на Сході України. Там ворог перешкоджає евакуації мирного населення.

Фото: Марія Чорна