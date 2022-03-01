Идут шестые сутки, как Россия вторглась на территорию независимой Украины. Наши Вооруженные силы мужественно защищают украинские города, зачищают их от диверсантов, ряды территориальной обороны наполнены и готовы встречать оккупантов.

Россия, бросившая в Украину почти весь свой арсенал, ныне терпит непоправимые потери. Только за первые сутки оккупанты потеряли больше военных, чем за 8 лет войны в Сирии, пишут мировые СМИ! Ни мир, ни наглые россияне не надеялись на такое мощное сопротивление украинцев и силу нашей армии.

Российские военные полностью демотивированы, бросают технику, убегают, сдаются целыми ротами и продолжают совершенно бесчеловечно, жестоко расстреливать из тяжелого воздушного вооружения жилые районы.

Каковы потери оккупантов на шестой день войны?

По подсчетам Минобороны, за шесть суток захватнической войны вражеская армия потеряла 29 самолетов, 29 вертолетов, 198 танков, 846 бронированных машин, 77 артиллерийских систем, 7 единиц противовоздушной обороны, более 5 700 российских солдат, еще 200 в плену. У оккупантов сотни раненых, белорусские больницы ими заполнены. Но пока Кремль продолжает молчать о своих потерях и “кормить”этим россиян.

Значительные потери заставили врага снизить темпы наступления вглубь территории Украины бронированной техникой. Российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырку, они перегруппировываются, чтобы наступать на Киев.

Также напряженная ситуация на юге Украины – враг всеми силами пытается продвинуться в сторону Николаева. Утратив наступательные возможности, противник хочет хотя бы окружить Киев, анализируют ситуацию в Центре оборонных стратегий.

По подсчетам Генштаба и данным американской разведки, накануне Россия расположила вокруг украинских границ 75% всех своих вооруженных сил – 150 тыс. российских войск. Путин ожидал скорой капитуляции официального Киева, но Украину так не покорить.

– Война была рассчитана на блицкриг. Они надеялись, что максимум на вторые сутки мы уже сядем с ними за стол переговоров, поэтому не формировали больше ударных группировок, а их нужно не только сформировать, но еще и привезти сюда, – говорит военный эксперт Олег Жданов.

Провал блицкрига Кремля. Что дальше?

Бесчеловечные, жестокие обстрелы жилых массивов Харькова, Киева, других городов, использование запрещенного во всем мире вооружения – кассетных, вакуумных бомб – это истерия Кремля, который не знает, что делать дальше после провала своего плачевного плана в отношении Украины. Но у россиян заканчиваются и ракетные вооружения, говорят в Офисе президента.

– Как вы видите, снижается интенсивность ракетных ударов, потому что противник использовал по меньшей мере ⅔ своего ракетного потенциала, поэтому это “развлечение” будет сходить на нет. Противник концентрирует свои силы для осады Киева, пытается взять Харьков, но в целом ситуация контролируемая, – отмечает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

У оккупантов нет горючего, новые поступающие цистерны наши военные уничтожили. Провалилась и очередная попытка высадки морского десанта в Одессе из-за трехдневного шторма, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– Россияне впервые в жизни столкнулись с регулярной армией, способной оказывать им сопротивление. Это не Сирия, где они воевали с мирным населением, не Чечня, где они в основном воевали с мирным населением, это регулярная армия, – отмечает Алина Фролова, заместитель министра обороны Украины 2019-2020 годов.

Если в Украину зайдут белорусские войска?

Козырь в рукаве Путина – поддержка его приспешника Лукашенко. Белорусские войска уже готовы зайти на территорию Украины, сообщают наши разведчики. По свежим разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы 300 белорусских танков. Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Дрогичин, это примерно 30 км от украинской границы.

Разведчики говорят, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск.

Сухопутные войска Вооруженных сил Беларуси имеют в своем строю до 17 тыс. военнослужащих против 150-тысячного российского войска, которое было на наших границах. И белорусы еще менее физически подготовлены к реальной войне, чем россияне.

– Белорусская армия менее подготовлена, чем российская, у нее меньше боевого опыта. Может быть много дезертиров, но здесь должен сыграть роль белорусский народ, потому что они показали, что способны сопротивляться в 20-м году, – подчеркнула Алина Фролова.

Даже если Беларусь введет свои войска на территорию Украины, нашим армейцам есть чем сопротивляться и обороняться. Международные партнеры постоянно пополняют запасы оружия. А главное, у наших героев – военных Вооруженных сил и теробороны, у всего украинского народа – есть невероятная мотивация наконец-то изгнать незваных оккупантов с нашей земли!