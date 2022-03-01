Триває шоста доба, відколи Росія вторглася на територію незалежної України. Наші Збройні сили мужньо боронять українські міста, зачищають їх від диверсантів, лави територіальної оборони наповнені і готові зустрічати окупантів.

Росія, яка кинула в Україну майже увесь свій арсенал, нині зазнає непоправних втрат. Лише за першу добу окупанти втратили більше військових, ніж за 8 років війни у Сирії, пишуть світові ЗМІ! Ані світ, ані нахабні росіяни не сподівалися такого потужного спротиву українців та міці нашої армії.

Російські військові повністю демотивовані, кидають техніку, тікають, здаються цілими ротами і продовжують абсолютно нелюдяно, жорстоко розстрілювати з важкого повітряного озброєння житлові райони.

Які втрати окупантів на шостий день війни?

За підрахунками Міноборони, за шість діб загарбницької війни ворожа армія втратила 29 літаків, 29 гелікоптерів, 198 танків, 846 броньованих машин, 77 артилерійських систем, 7 одиниць протиповітряної оборони, більше 5 700 російських солдатів, ще 200 у полоні. Окупанти мають сотні поранених, білоруські лікарні ними заповнені. Але поки що Кремль продовжує мовчати про свої втрати і “годувати” цим росіян.

Значні втрати змусили ворога знизити темпи наступу вглиб території України броньованою технікою. Російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, вони перегруповуються, щоб наступати на Київ.

Також напружена ситуація на півдні України – ворог усіма силами намагається просунутися в бік Миколаєва. Втративши наступальні можливості, противник хоче хоча б оточити Київ, аналізують ситуацію у Центрі оборонних стратегій.

За підрахунками Генштабу та даними американської розвідки, напередодні Росія розташувала довкола українських кордонів 75% усіх своїх збройних сил – 150 тис. російського війська. Путін очікував на швидку капітуляцію офіційного Києва, але Україну так не скорити.

– Війна була розрахована на бліцкриг, вони сподівалися, максимум на другу добу ми вже сядемо з ними за стіл перемовин, тому не формували більше ударних угруповань, а їх треба не тільки сформувати, але ще й привезти сюди, – каже військовий експерт Олег Жданов.

Провал бліцкригу Кремля. Що далі?

Нелюдяні, жорстокі обстріли житлових масивів Харкова, Києва, інших міст, використання забороненого у всьому світі озброєння – касетних, вакуумних бомб – це істерія Кремля, який не знає, що робити далі після провалу свого жалюгідного плану стосовно України. Але у росіян закінчується і ракетне озброєння, кажуть в Офісі президента.

– Як ви бачите, знижується інтенсивність ракетних ударів, тому що противник використав щонайменше ⅔ свого ракетного потенціалу, тому ця “розвага” буде сходити на ні. Противник концентрує свої сили для взяття в облогу Києва, намагається взяти Харків, але в цілому ситуація контрольована, – наголошує радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

В окупантів немає пального, нові цистерни, які надходили, наші військові знищили. Провалилася і чергова спроба висадки морського десанту в Одесі через триденний шторм, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Росіяни вперше в житті зіштовхнулися з регулярною армією, яка здатна чинити їм спротив. Це не Сирія, де вони воювали з мирним населенням, не Чечня, де вони в основному воювали з мирним населенням, це регулярна армія, – наголошує Аліна Фролова, заступниця міністра оборони України 2019-2020 років.

Якщо в Україну зайдуть білоруські війська?

Козир у рукаві Путіна – підтримка його поплічника Лукашенка. Білоруські війська вже напоготові зайти на територію України, повідомляють наші розвідники.

За свіжими розвідувальними даними, зараз поблизу білорусько-українського кордону 300 білоруських танків. Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин, це приблизно 30 км від українського кордону. Розвідники кажуть, Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ.

Сухопутні війська Збройних сил Білорусі мають у своїх лавах до 17 тис. військовослужбовців, проти 150-тисячного російського війська, яке було на наших кордонах. І білоруси ще менш фізично підготовлені до реальної війни, ніж росіяни.

– Білоруська армія менш підготовлена, ніж російська, вона має менше бойового досвіду. Може бути багато дезертирів, але тут має відіграти роль білоруський народ, бо вони показали, що здатні здійснювати спротив у 20-му році, – підкреслила Аліна Фролова.

Навіть якщо Білорусь таки введе свої війська на територію України, нашим армійцям є чим чинити спротив та оборонятися. Міжнародні партнери постійно поповнюють наші запаси зброї. А головне, у наших героїв – військових Збройних сил та тероборони, у всього українського народу – є неймовірна мотивація нарешті вигнати непроханих окупантів з нашої землі!