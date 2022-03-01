Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европарламенте, подчеркнул, что российские войска, которые глава РФ Владимир Путин отправил в наше государство, убивают украинских детей.

Глава Украинского государства выступил в Европарламенте по видеосвязи.

– У нас, вы знаете, есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно. Вчера 16 детей погибли. И снова президент Путин скажет, что это какая-то операция, и “мы бьем по военной инфраструктуре”. Где наши дети? На каких военных заводах они работают, на каких ракетах они?! Может, они в танках ездят? 16 детей ты убил! – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также рассказал членам Европарламента, что сегодняшнее утро было трагическим для Украины, поскольку Харьков снова попал под ракетный обстрел войск РФ.

– Две крылатые ракеты в Харькове. Город, который у границ с РФ… Там больше двадцати вузов. Это город, где самое большое количество университетов в нашей стране. Молодежь яркая, умная, которая всегда собиралась на все праздники на самой большой площади в нашем государстве – Площади Свободы. И это самая большая площадь в Европе. А с утра две крылатые ракеты – в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы, – отметил президент.

Он добавил, что украинцы сейчас борются за свою землю и за свободу. Владимир Зеленский выразил уверенность, что граждан Украины никто не сможет сломать, в том числе и российские войска.

– Поверьте мне, несмотря на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и государство не зайдет. Поверьте мне: каждая площадь в это время, как бы она ни называлась, она будет называться площадью свободы. В каждом городе нашего государства. Никто нас не сломает. Мы сильные, мы украинцы, – заявил Зеленский.