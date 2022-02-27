В Киеве диверсионная вражеская группа открыла огонь по семье с тремя детьми, родители и ребенок погибли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко.

Погибшей девочкой оказалась ученица четвертого класса столичной школы №24.

– Ее звали Полина. Она училась в 4-м классе школы №24 Киева. Сегодня утром (26 февраля — Ред.) на Телиги ее и родителей расстреляла российская ДРГ, — написал Владимир Бондаренко.

По его словам, школьница и ее родители погибли.

Сестра Полины сейчас госпитализирована в реанимацию КГКБ № 17, а братик – в Охматдете.

Фото: Володимир Бондаренко