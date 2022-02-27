Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Киеве вражеская ДРГ расстреляла семью: погибли родители и один ребенок

Марта Бондаренко редактор ленты
В Киеве вражеская ДРГ расстреляла семью: погибли родители и один ребенок

В Киеве диверсионная вражеская группа открыла огонь по семье с тремя детьми, родители и ребенок погибли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко.

Погибшей девочкой оказалась ученица четвертого класса столичной школы №24.

– Ее звали Полина. Она училась в 4-м классе школы №24 Киева. Сегодня утром (26 февраля — Ред.) на Телиги ее и родителей расстреляла российская ДРГ, — написал Владимир Бондаренко.

По его словам, школьница и ее родители погибли.

Сестра Полины сейчас госпитализирована в реанимацию КГКБ № 17, а братик – в Охматдете.

Фото: Володимир Бондаренко

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка