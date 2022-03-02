ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Австрия передаст Украине шлемы, бронежилеты и горючее — посол

Илья Нежигай редактор ленты
Австрия передаст Украине шлемы, бронежилеты и горючее — посол

Правительство Австрии приняло решение о передаче Украине горючего, шлемов и бронежилетов.

Как сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Василий Химинец после встречи с главой правительства Австрии, европейская страна также отправит гуманитарные грузы.

– Встретился с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Получил заверение, что Австрия на стороне Украины будет продолжать оказывать поддержку и практическую помощь мужественному украинскому народу. Среди последних решений Федерального правительства: помощь горючим, предоставление шлемов и бронежилетов, гуманитарные грузы, — написал посол Химинец.

Ранее страны Европы согласовали решение о передаче Украине 70 самолетов, среди которых истребители и штурмовики.

Источник: Vasyl Khymynets

Фото: Vasyl Khymynets

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка