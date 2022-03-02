Австрия передаст Украине шлемы, бронежилеты и горючее — посол

Правительство Австрии приняло решение о передаче Украине горючего, шлемов и бронежилетов.
Как сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Василий Химинец после встречи с главой правительства Австрии, европейская страна также отправит гуманитарные грузы.
– Встретился с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Получил заверение, что Австрия на стороне Украины будет продолжать оказывать поддержку и практическую помощь мужественному украинскому народу. Среди последних решений Федерального правительства: помощь горючим, предоставление шлемов и бронежилетов, гуманитарные грузы, — написал посол Химинец.
Ранее страны Европы согласовали решение о передаче Украине 70 самолетов, среди которых истребители и штурмовики.
Источник: Vasyl Khymynets
Фото: Vasyl Khymynets