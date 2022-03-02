Австрія передасть Україні шоломи, бронежилети та пальне – посол

Уряд Австрії ухвалив рішення про передання Україні пального, шоломів та бронежилетів.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Василь Химинець після зустрічі з главою уряду Австрії, європейська країна також відправить гуманітарні вантажі.

– Зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Отримав запевнення, що Австрія на стороні України й продовжуватиме надавати підтримку й практичну допомогу мужньому українському народові. Серед останніх рішень Федерального уряду: допомога пальним, надання шоломів та бронежилетів, гуманітарні вантажі, – написав посол Химинець.

Нагадаємо, раніше країни Європи узгодили рішення про передачу Україні 70 літаків, серед яких винищувачі та штурмовики.

Джерело: Vasyl Khymynets

Фото: Vasyl Khymynets