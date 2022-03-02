ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

Австрія передасть Україні шоломи, бронежилети та пальне – посол

Ілля Нежигай редактор стрічки
Австрія передасть Україні шоломи, бронежилети та пальне – посол

Уряд Австрії ухвалив рішення про передання Україні пального, шоломів та бронежилетів.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Василь Химинець після зустрічі з главою уряду Австрії, європейська країна також відправить гуманітарні вантажі.

– Зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Отримав запевнення, що Австрія на стороні України й продовжуватиме надавати підтримку й практичну допомогу мужньому українському народові. Серед останніх рішень Федерального уряду: допомога пальним, надання шоломів та бронежилетів, гуманітарні вантажі, – написав посол Химинець.

Нагадаємо, раніше країни Європи узгодили рішення про передачу Україні 70 літаків, серед яких винищувачі та штурмовики.

Джерело: Vasyl Khymynets

Фото: Vasyl Khymynets

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка