Не выходите на улицы: глава Херсонской ОГА о военных РФ в городе

По состоянию на 20.00 2 марта российские военные в Херсоне находятся во всех районах города. Об этом сообщил глава ОГА Геннадий Лагута.

Он также призвал местных жителей ни в коем случае не выходить на улицу и оставаться дома.

— Прошу всех, кто сейчас вне дома, или кто планирует выходить на улицу – не делать это. Оккупанты находятся во всех районах города и очень опасны. В темное время суток есть вероятность, что враг может открывать огонь на поражение, — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно о потерях на Херсонщине в сфере образования. Официально установлено, что российский агрессор в результате массивных обстрелов повредил 3 детских сада, 6 школ, 1 заведение профтехобразования в Херсоне и Новокаховской громаде.

Погибли директор Генической санаторной школы, учительница Веселовского лицея Новокаховской громады, студент Херсонского политехнического профессионального колледжа и ученик Херсонского профлицея пищевой промышленности.