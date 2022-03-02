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Факти / Україна

Не виходьте на вулиці: голова Херсонської ОДА про військових РФ у місті

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Не виходьте на вулиці: голова Херсонської ОДА про військових РФ у місті

Станом на 20.00 2 березня російські військові у Херсоні перебувають у всіх районах міста. Про це повідомив голова ОДА Геннадій Лагута.

Він також закликав місцевих мешканців у жодному разі не виходити на вулицю і залишатися вдома.

– Прошу всіх, хто зараз не вдома, або хто планує виходити на вулицю – не робити це. Окупанти перебувають у всіх районах міста та дуже небезпечні. У темну пору доби є ймовірність, що ворог може відкривати вогонь на пораження, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, стало відомо про втрати на Херсонщині у сфері освіти. Офіційно встановлено, що російський агресор внаслідок масивних обстрілів пошкодив 3 дитячих садки, 6 шкіл, 1 заклад профтехосвіти у Херсоні та Новокаховській громаді.

Загинули директор Генічеської санаторної школи, вчителька Веселівського ліцею Новокаховської громади, студент Херсонського політехнічного фахового коледжу та учень Херсонського профліцею харчової промисловості.

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