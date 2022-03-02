Под Крутами военные РФ обстреляли мемориал и делали фото “на память” — ВСУ их уничтожили

В Черниговской области под Крутами в результате столкновения с силами ВСУ и теробороны погибли около 200 российских захватчиков. За несколько часов до боя путинские пособники обстреляли Мемориал Героям Крут и делали фото “на память”.

По информации местных жителей, сообщает Крутовская громада, трупы военных РФ пришлось собирать по всей округе. После этого украинские военные увезли их на КамАЗах в направлении соседней Сумской области.

– Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь ошеломляющее поражение, — говорится в сообщении.

Бой под Крутами произошел в разгар Украинской революции 1917-1921 годов. Именно тогда большевики развернули полномасштабное военное наступление против новосозданной Украинской Народной Республики.

29 января 1918 года на железнодорожной платформе в Крутах собралось более полутысячи украинских воинов, юношей и студентов, вооруженных 16 пулеметами и одной пушкой.

Большевистская многотысячная армия под командованием генерала Михаила Муравьева, у которой была артиллерия и даже бронепоезд, планировала захват Киева.

Бой под Крутами длился больше пяти часов, украинцы отбили несколько атак, во время которых понесли немалые потери. Большинство украинских воинов были студентами без боевого опыта и военной подготовки.

Несмотря на фактическое поражение в бою, украинцы, однако, дорогой ценой задержали врага. Это и позволило УНР подписать Брестский мир — соглашение, в котором и большевики, и государства Четверного союза признали нашу независимость.

Источник: Крутовская громада