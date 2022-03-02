Під Крутами військові РФ обстріляли меморіал і робили фото “на пам’ять” – ЗСУ їх знищили

У Чернігівській області під Крутами внаслідок зіткнення із силами ЗСУ і тероборони загинуло близько 200 російських загарбників. За декілька годин до бою путінські посіпаки обстріляли Меморіал Героям Крут і робили фото “на пам’ять”.

За інформацією місцевих мешканців, повідомляє Крутівська громада, трупи військових РФ довелося збирати по всій окрузі. Після цього українські військові повезли їх на КамАЗах у напрямку сусідньої Сумської області.

– Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки, – йдеться у повідомленні.

Бій під Крутами стався у розпал Української революції 1917-1921 років. Саме тоді більшовики розгорнули повномасштабний військовий наступ проти новоствореної Української Народної Республіки.

29 січня 1918 року на залiзничнiй платформi у Крутах перебувало понад півтисячі українських воякiв, юнакiв та студентiв, озброєних 16 кулеметами та однією гарматою.

Більшовицька багатотисячна армія під командуванням генерала Михайла Муравйова, у якої була артилерія та навіть бронепоїзд, мала на меті дістатися Києва.

Бій під Крутами тривав понад п’ять годин, українці відбили кілька атак, під час яких зазнали немалих втрат. Більшість українських вояків були студентами без бойового досвіду та військового вишколу.

Незважаючи на фактичну поразку у бою, українці дорогою ціною, однак затримали ворога. Це й дало змогу УНР підписати Брестський мир, у якому і більшовики, і держави Четверного союзу визнали нашу незалежність.

Джерело: Крутівська громада