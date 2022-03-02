Это колонна военной техники, брошенная российскими войсками в полосе ответственности 93-й бригады Холодный Яр ВСУ.

Поняв, что их ждет верная смерть, если не вернутся домой, российские солдаты массово дезертируют и убегают, оставляя в распоряжении Вооруженных сил Украины вооружение и технику.

Российские захватчики массово дезертируют и бросают технику / 3 фотографии

Атаки агрессора замедляются, поскольку силы врага несут значительные потери техники, оружия и военных.

Потери России в Украине с 24 февраля в живой силе приближаются к 6 тыс. военных. И это ориентировочная цифра.

Кроме того, наши ВСУ уничтожили 211 танков, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем, 40 РСЗО, девять средств ПВО, 30 самолетов, 31 вертолет, автомобильной техники – 355 единиц, два катера, 60 цистерн, три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Эти данные постоянно обновляются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр