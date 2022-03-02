Це колона військової техніки, кинута російськими військами у смузі відповідальності 93-ї бригади Холодний Яр ЗСУ.

Зрозумівши, що на них чекає вірна смерть, якщо не повернуться додому, російські солдати масово дезертирують і тікають, лишаючи у розпорядження Збройних сил України озброєння та техніку.

Російські загарбники масово дезертирують і кидають техніку / 3 фотографии

Атаки агресора сповільнюються, оскільки сили ворога зазнають значних втрат техніки, зброї та військових.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр