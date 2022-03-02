ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факти / Україна

Російські загарбники масово дезертирують і кидають техніку

Валентина Летяк редакторка стрічки
Кинута російська техніка

Це колона військової техніки, кинута російськими військами у смузі відповідальності 93-ї бригади Холодний Яр ЗСУ.

Зрозумівши, що на них чекає вірна смерть, якщо не повернуться додому, російські солдати масово дезертирують і тікають, лишаючи у розпорядження Збройних сил України озброєння та техніку.

Кинута російська техніка
Кинута російська техніка
Кинута російська техніка
Кинута російська техніка
Кинута російська техніка
Кинута російська техніка
Російські загарбники масово дезертирують і кидають техніку / 3 фотографии

Атаки агресора сповільнюються, оскільки сили ворога зазнають значних втрат техніки, зброї та військових.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка