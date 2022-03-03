Російський банкір Олександр Конанихін оголосив про нагороду в розмірі 1 000 000 доларів за арешт президента Росії Володимира Путіна у зв’язку із вторгненням в Україну, яке триває за вказівкою глави Кремля.

– Я обіцяю виплатити 1 000 000 доларів офіцеру (офіцерам), які, виконуючи свій конституційний обов’язок, заарештують Путіна як військового злочинця відповідно до російського та міжнародного законодавства, – написав Конанихін у себе в соцмережах. – Путін не президент Росії, оскільки він прийшов до влади в результаті спецоперації з підриву житлових будинків у Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори та вбивши своїх опонентів, – наголосив він.

Конанихін повідомив, що як етнічний росіянин і громадянин Росії вважає своїм моральним боргом сприяти “денацифікації Росії”.

– Я продовжу свою допомогу Україні у її героїчних зусиллях протистояти натиску путінської Орди, – додав банкір.

За даними іноЗМІ, перший пост на цю тему супроводжувався зображенням із фотографією Володимира Путіна та словами: Розшукується: живим чи мертвим. Володимир Путін за масове вбивство.

Зараз у Facebook висить оновлений пост без фото. У ньому зазначено, що соцмережа забанила первісне повідомлення, тому Конанихін опублікував його знову, але вже без фото.

Пізніше банкір опублікував ще одне повідомлення, в якому вказав, що якщо тисяча людей скине за Путіна по мільйону кожен, то в сумі вийде мільярд.

Хто такий Конанихін

Згідно з загальнодоступними даними, Олександр Павлович Конанихін – один із перших банкірів пострадянської Росії. Він мав бурхливу історію з російським урядом.

The Washington Post у статті 1996 року писав, що Конанихін навчався у Московському фізико-технічному інституті, перш ніж покинути навчання та відкрити студентський будівельний кооператив. Після цього він зайнявся низкою інших підприємств, включаючи банківську справу, акції та нерухомість.

До 25 років він побудував цілу імперію із понад 100 фірм. 1992 року його компанії коштували близько 300 мільйонів доларів. Він також був у складі першої делегації на той час президента Росії Бориса Єльцина у Вашингтоні.

Пізніше, 1996 року, коли Конанихін проживав із дружиною в США, їх обох заарештували федеральні імміграційні агенти за звинуваченням у порушенні умов американських віз.

Ймовірно, справу було порушено після того, як російська влада заявила, що бізнесмен нібито привласнив 8 мільйонів доларів Всеросійського біржового банку у Москві.

Справа тривала кілька тижнів, після чого агенти ФБР з’ясували, що російська мафія отримала замовлення на життя Конанихіна.

Крім того, колишній агент КДБ дав свідчення про те, що має серйозні сумніви в звинуваченнях, висунутих проти олігарха.

У той же час Post пише, що під час суду Олександр Конанихін повідомив, що деякі з його корпоративних помічників у Всеросійському біржовому банку почали тиснути на нього, вимагаючи грошей, а також загрожували йому, що спонукало його переїхати до Угорщини.

Він стверджував, що потім йому знову загрожували насильством, що спонукало його втекти до Чехії, а далі – до Нью-Йорка.

Конанихін скаржився на погрози російським чиновникам і навіть Єльцину. У якийсь момент влада припинила розслідування погроз і натомість розпочала розслідування щодо нього, стверджуючи, що він незаконно переказав 8 мільйонів доларів з банку на свої особисті рахунки за кордоном.

Російська влада заявила, що його версія подій була фальшивою і спрямованою на наклеп на його колишніх співробітників.

Згодом було досягнуто згоди, і Конанихін був звільнений з-під варти.

Зрештою, він отримав політичний притулок. Проте через кілька років Апеляційна рада з імміграційних справ скасувала політичний притулок і розпорядилася про його депортацію. Конанихін та його дружина намагалися втекти до Канади, але були заарештовані.

Депортацію пари було скасовано після низки екстрених слухань – після того як окружний суддя США визнав рішення незаконним, заявивши:

– У мене склалося тверде враження, що люди у виконавчій владі дуже хочуть повернути цю людину в Росію – з якої причини, я не можу сказати. Це смердить, – цитують суддю в повідомленні The Moscow Times.

2007 року йому знову надали притулок.

У 2011 році він заснував Transparent Business.

Джерело: JP