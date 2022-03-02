ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Тысячи домов без топлива: на линии фронта возобновляют газоснабжение

Алексей Савицкий Журналист Факти ICTV, обозреватель по вопросам нефти и газа
Газові служби

Несмотря на военные действия, газовики продолжают работать и возобновляют газоснабжение на линии фронта.

Как сообщает Нафтогаз Украины, в Донецкой области сегодня ночью оккупанты обстреляли Константиновку, повредив газовую инфраструктуру. Но, несмотря на сверхсложные условия, аварийно-ремонтная бригада АО Донецкоблгаз уже провела необходимые работы для восстановления газоснабжения.

— К сожалению, из-за многочисленных повреждений газопроводов произошло отключение абонентов с. Богоявленка, Волновахского района Донецкой области. Речь идет о 407 абонентах. В настоящее время возобновить поставки в населенный пункт невозможно, — говорится в сообщении национальной компании.

Всего в Донецкой области без газа остается 5087 абонентов.

Перебои с «голубым топливом» также фиксируют и в других областях – по всей линии фронта. Но точной статистики пока не обнародовали.

Между тем, Харьковгаз зафиксировал случаи попадания на газораспределительные пункты Харьковской области неизвестных лиц.

— Их цель попадания на ГРП неизвестна. Делаем все возможное, чтобы жители области были обеспечены энергоресурсом, — заявили в компании.

А в Николаеве из-за пожара на складе одорантов в разных районах города ощущается резкий запах.

— Указанное вещество добавляется в природный газ, чтобы его идентифицировать. Оно безвредно для жизни людей и быстро выветривается. АО Николаевгаз сообщает, что повреждений на сетях нет. Химики ГСЧС произвели замеры воздуха, все параметры в норме. Сохраняйте спокойствие, — говорится в сообщении Николаевгаза.

Читайте
Бьют по газовой инфраструктуре: оккупанты обстреляли газораспределительную станцию и админздания Оператора ГТС

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка