Несмотря на военные действия, газовики продолжают работать и возобновляют газоснабжение на линии фронта.

Как сообщает Нафтогаз Украины, в Донецкой области сегодня ночью оккупанты обстреляли Константиновку, повредив газовую инфраструктуру. Но, несмотря на сверхсложные условия, аварийно-ремонтная бригада АО Донецкоблгаз уже провела необходимые работы для восстановления газоснабжения.

— К сожалению, из-за многочисленных повреждений газопроводов произошло отключение абонентов с. Богоявленка, Волновахского района Донецкой области. Речь идет о 407 абонентах. В настоящее время возобновить поставки в населенный пункт невозможно, — говорится в сообщении национальной компании.

Всего в Донецкой области без газа остается 5087 абонентов.

Перебои с «голубым топливом» также фиксируют и в других областях – по всей линии фронта. Но точной статистики пока не обнародовали.

Между тем, Харьковгаз зафиксировал случаи попадания на газораспределительные пункты Харьковской области неизвестных лиц.

— Их цель попадания на ГРП неизвестна. Делаем все возможное, чтобы жители области были обеспечены энергоресурсом, — заявили в компании.

А в Николаеве из-за пожара на складе одорантов в разных районах города ощущается резкий запах.