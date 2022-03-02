Попри воєнні дії газовики продовжують працювати та відновлюють газопостачання на лінії фронту.

Як повідомляє Нафтогаз України, на Донеччині сьогодні вночі окупанти обстріли Костянтинівку, пошкодивши газову інфраструктуру. Та попри надскладні умови аварійно-ремонтна бригада АТ Донецькоблгаз вже провела необхідні роботи для відновлення газопостачання.

— На жаль, через численні ушкодження газопроводів відбулось відключення абонентів с. Богоявленка, Волноваського району Донецької області. Йдеться про 407 абонентів. Наразі відновити постачання у населений пункт неможливо, — зазначається в повідомленні національної компанії.

Загалом на Донеччині без газу лишається 5087 абонентів.

Перебої з «блакитним паливом» також фіксують і в інших областях — по всій лінії фронту. Але точної статистики наразі не оприлюднили.

Тим часом Харківгаз зафіксував випадки потрапляння на газорозподільні пункти Харківської області невідомих осіб.

— Їх мета потрапляння на ГРП невідома. Робимо все можливе, аби мешканці області були забезпечені енергоресурсом, — заявили в компанії.

А в Миколаєві через пожежу на складі одорантів у різних районах міста відчувається різкий запах.