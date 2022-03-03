Украинские заводы начали ремонтировать захваченную технику агрессоров

Украинские заводы начали чинить захваченную технику российских агрессоров. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

К работе уже приступили предприятия государственного концерна Укроборонпром. После ремонта вражеская техника будет служить украинской армии.

Генштаб ВСУ показал фото специальной боевой разведывательной машины (СБРМ) Тигр, которую должны отремонтировать.

— Почти новая, малый пробег, двигатель, коробка и ходовая цели. Имеются следы обгорания и небольшие остатки органики. Автомобиль хорошо послужит Украине, – говорится в сообщении.

Фото: Генштаб ВСУ