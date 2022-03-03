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Чернигов: из-за авиаудара РФ погибло по меньшей мере 22 человека

Анастасия Гевко редактор ленты
Чернигов: из-за авиаудара РФ погибло по меньшей мере 22 человека

В четверг, 3 марта, в Чернигове в результате российских авиационных ударов из-под завалов изъяли тела уже 22 человек.

– По состоянию на 15.30 в результате авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 22 человек. Спасательные работы продолжаются, – сказано в сообщении, опубликованном на страницах ГСЧС в соцсетях.

Напомним, российские войска 3 марта нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву, который находится в центре Чернигова.

Оказались повреждены многие многоквартирные дома, стены, окна – выбиты, в некоторых местах уничтожены балконы и перекрытия. 

В ОГА подчеркивают, что вблизи этого дома нет никаких военных объектов, лишь больницы, детсады, несколько школ и десятки многоэтажек.

Кроме того авиация России атаковала частные дома и две школы в Чернигове.

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