Чернігів: через авіаудар РФ загинуло щонайменше 22 особи

У четвер, 3 березня, у Чернігові внаслідок російських авіаційних ударів з-під завалів вилучили тіла вже 22 осіб.

– Станом на 15.30 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 22 людей. Рятувальні роботи продовжуються, – сказано у повідомленні, опублікованому на сторінках ДСНС у соцмережах.

Нагадаємо, російські війська 3 березня завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому масиву, що розташований у центрі Чернігова.

Виявилися пошкодженими численні багатоквартирні будинки, стіни, вікна – вибиті, у деяких місцях знищені балкони та перекриття.

В ОДА наголошують, що поблизу цього будинку немає жодних військових об’єктів, лише лікарні, дитсадки, кілька шкіл та десятки багатоповерхівок.

Крім того, авіація Росії атакувала приватні будинки і дві школи в Чернігові.