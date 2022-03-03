Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, он думал, что может разделить нас дома. Он ошибался. Об этом написал американский лидер Джо Байден в своем Twitter.

По словам президента США, он потратил бесчисленное количество часов на объединение европейских союзников.

“Мы противостояли российской лжи правдой. И теперь свободный мир привлекает его к ответственности”, – подчеркнул Байден.

Читайте Петиция о закрытии неба над Украиной собрала необходимое количество подписей

Петиция к НАТО о закрытии неба над Украиной набрала необходимое количество подписей. По состоянию на 00:35 3 марта ее поддержало уже 1 015 618 человек из 1 млн необходимых.

Среди требований: закрыть воздушное пространство над Украиной, разместить миротворческие войска, оказать помощь Киеву и поддержать украинский народ.