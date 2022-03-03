Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, він думав, що може розділити нас вдома. Він помилявся. Про це написав американський лідер Джо Байден у своєму Twitter.

За словами президента США, він витратив незліченну кількість годин на об’єднування європейських союзників.

“Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності”, — наголосив Байден.

Читайте Петиція про закриття неба над Україною зібрала необхідну кількість підписів

Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала необхідну кількість підписів. Станом на 00:35 3 березня її підтримало вже 1 015 618 осіб з 1 млн необхідних.

Серед вимог: закрити повітряний простір над Україною, розмістити миротворчі війська, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ.