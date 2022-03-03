ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факти / Україна

Путін помилявся щодо НАТО і Заходу: Байден про невиправдані очікування Кремля

Олена Конюшок SEO оптимізація
Джо Байден фото

Путін думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді, він думав, що може розділити нас вдома. Він помилявся. Про це написав американський лідер Джо Байден у своєму Twitter.

За словами президента США, він витратив незліченну кількість годин на об’єднування європейських союзників.

“Ми протистояли російській брехні правдою. І тепер вільний світ притягує його до відповідальності”, — наголосив Байден.

Читайте
Петиція про закриття неба над Україною зібрала необхідну кількість підписів

Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала необхідну кількість підписів. Станом на 00:35 3 березня її підтримало вже 1 015 618 осіб з 1 млн необхідних.

Серед вимог: закрити повітряний простір над Україною, розмістити миротворчі війська, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка