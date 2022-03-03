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Факты / Украина

СБУ в пяти областях разоблачила должностных лиц-предателей и диверсантов

Марта Бондаренко редактор ленты
СБУ в пяти областях разоблачила должностных лиц-предателей и диверсантов

В Службе безопасности отчитались о задержанных украинских изменниках и российских диверсантах.

Так, лишь в течение вчерашнего дня разоблачили:

В Ивано-Франковске сотрудники СБУ задержали корректировщика огня, который навел удар российской ракеты Калибр на Ивано-Франковский аэродром. Диверсант приехал в город за сутки до широкомасштабному вторжения РФ в Украину (24 февраля — Ред.), поселился неподалеку от аэропорта.

Накануне ракетно-бомбового удара РФ он передал врагу информацию о местонахождении объекта. В результате бомбардировки уничтожена инфраструктура аэропорта. Об этом диверсант отчитался оккупантам.

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Спецслужба задержала диверсанта в момент корректировки другого стратегического объекта.

В Киеве спецслужба нейтрализовала диверсионную группу, главным заданием которой был сбор данных о расположении военных частей на территории столицы. Уцелевших диверсантов передали правоохранителям.

В Запорожье задержали местного жителя, который фотографировал укрепление.

В Луганской области разоблачили изменников среди должностных лиц местных органов власти.

Так, главы Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области перешли на сторону российского врага. Они призывали местное население не сопротивляться оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины.

Двух государственных изменников спецслужба разоблачила в городе Смела, что в Черкасской области.

— Должностные лица местных органов власти планировали перейти на сторону врага и помогать захватчикам. Расследование продолжается, им угрожает 15 годы лишение свободы, — говорится в сообщении СБУ.

В СБУ отмечают, что государственная измена — это один из самых тяжелых

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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