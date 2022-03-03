У Службі безпеки відзвітували про затриманих українських зрадників та російських диверсантів.

Так, лише протягом вчорашнього дня викрили:

В Івано-Франківську співробітники СБУ затримали коректувальника вогню, який навів удар російської ракети Калібр на Івано-Франківський аеродром. Зазначається, що диверсант приїхав до міста за добу до широкомасштабного вторгнення в Україну (24 лютого – Ред.), поселився неподалік від аеропорту.

Напередодні ракетно-бомбового удару РФ передав ворогу інформацію про географічне місце об’єкта. Внаслідок бомбардування знищена інфраструктура аеропорту. Про це диверсант відзвітував російським окупантам.

Спецслужба затримала диверсанта у момент корегування іншого стратегічного об’єкта.

У Києві спецпризначенці нейтралізували диверсійну групу, головним завданням якої був збір даних про розташування військових частин на території столиці. Вцілілих диверсантів передали правоохоронцям.

У Запоріжжі затримали місцевого жителя, який фотографував укріплення військових у місті та відправляв дані російським кураторам. За це він мав отримати грошову винагороду.

На Луганщині викрили зрадників серед посадовців місцевих органів влади.

Так, очільники Марківської та Міловської об’єднаних територіальних громад Луганської області перейшли на бік російського ворога. Вони закликали місцеве населення не чинити спротив окупантам та сприяли воєнній агресії проти України.

Двох державних зрадників спецслужба викрила у місті Сміла, що на Черкащині.

– Посадовці місцевих органів влади планували перейти на бік ворога та допомагати загарбникам. Наразі триває слідство, їм загрожує 15 років позбавлення волі, – йдеться у повідомленні СБУ.

У СБУ наголошують, що державна зрада – це один із найтяжчих злочинів.