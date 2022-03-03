США полагают, что российский военный конвой под Киевом все еще стоит на месте

Соединенные Штаты до сих пор считают, что крупный российский военный конвой, направлявшийся в Киев, застрял на месте, – заявил журналистам в четверг высокопоставленный чиновник по обороне США.

Чиновник сказал, что США “не имеют оснований сомневаться в заявлениях Украины” о том, что они “способствовали” остановке конвоя, атакуя его.

– Мы все еще считаем, что колонна, на которой все были сосредоточены, застрял на месте. У нас нет оснований сомневаться в заявлениях украинцев, – сказал чиновник.

Напомним, что несколько дней назад под Киевом со спутника была замечена 67-километровая колонна российских танков, бронетехники и буксированной артиллерии, которая направлялась в украинскую столицу.

В четверг, 3 марта, министерство обороны Великобритании заявило, что конвой, похоже, остановился примерно в 30 километрах от Киева.