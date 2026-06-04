США официально опровергли сообщения о якобы первом за последние несколько лет “визите” американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

В Вашингтоне заявили, что не отправляли никакой официальной делегации в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.

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Рубио о присутствии делегации США на ПМЭФ

— США официально опровергли сообщения российской пропаганды о якобы “возвращении” американской делегации на Петербургский международный экономический форум, — говорится в сообщении.

Как отметили в ЦПД, во время слушаний в Конгрессе Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не направляли в Санкт-Петербург никакой официальной делегации для участия в экономическом форуме.

По словам госсекретаря, ни один из граждан США, находящихся на этом мероприятии, не представляет американское правительство.

В Центре противодействия дезинформации также обратили внимание на то, что в последнее время российская пропаганда активно продвигала тезис о якобы “дипломатическом прорыве” нынешнего ПМЭФ.

В частности, утверждалось, что после восьмилетнего перерыва форум якобы посетила официальная делегация из Соединенных Штатов.

— Этот нарратив был ключевым имиджевым триггером, призванным создать впечатление “нормализации” отношений между США и Россией и ослабления международной изоляции Кремля, — подчеркнули в ЦПД.

Напомним, 2 июня помощник президента РФ Владимира Путина заявил, что американская делегация якобы впервые за почти десять лет посетит Петербургский международный экономический форум.

По его словам, целью визита является развитие культурно-художественных связей между США и Россией.

— Можно сказать, что официальная делегация США во главе с председателем Комиссии по изобразительному искусству администрации США Родни Куком прибудет впервые за несколько лет для участия в форуме, — заявил Ушаков на брифинге для прессы.

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