Рубио опроверг присутствие делегации США на Экономическом форуме в РФ
- Марко Рубио заявил, что Вашингтон не направлял официальную делегацию на Петербургский международный экономический форум.
- В ЦПД отметили, что российская пропаганда распространяла тезис о якобы возвращении официальной делегации США на ПМЭФ после восьмилетнего перерыва.
США официально опровергли сообщения о якобы первом за последние несколько лет “визите” американской делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
В Вашингтоне заявили, что не отправляли никакой официальной делегации в Санкт-Петербург.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио.
Рубио о присутствии делегации США на ПМЭФ
— США официально опровергли сообщения российской пропаганды о якобы “возвращении” американской делегации на Петербургский международный экономический форум, — говорится в сообщении.
Как отметили в ЦПД, во время слушаний в Конгрессе Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не направляли в Санкт-Петербург никакой официальной делегации для участия в экономическом форуме.
По словам госсекретаря, ни один из граждан США, находящихся на этом мероприятии, не представляет американское правительство.
В Центре противодействия дезинформации также обратили внимание на то, что в последнее время российская пропаганда активно продвигала тезис о якобы “дипломатическом прорыве” нынешнего ПМЭФ.
В частности, утверждалось, что после восьмилетнего перерыва форум якобы посетила официальная делегация из Соединенных Штатов.
— Этот нарратив был ключевым имиджевым триггером, призванным создать впечатление “нормализации” отношений между США и Россией и ослабления международной изоляции Кремля, — подчеркнули в ЦПД.
Напомним, 2 июня помощник президента РФ Владимира Путина заявил, что американская делегация якобы впервые за почти десять лет посетит Петербургский международный экономический форум.
По его словам, целью визита является развитие культурно-художественных связей между США и Россией.
— Можно сказать, что официальная делегация США во главе с председателем Комиссии по изобразительному искусству администрации США Родни Куком прибудет впервые за несколько лет для участия в форуме, — заявил Ушаков на брифинге для прессы.