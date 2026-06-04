Дрон РФ ударил по дорожникам: уничтожено 10 единиц техники
Российский беспилотник нанес удар по месту проведения дорожных работ. В результате атаки уничтожены 10 единиц дорожной техники, однако работники остались целыми.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Удар по месту проведения дорожных работ
– Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданских людей, которые ежедневно выполняют свою работу и обеспечивают функционирование страны, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника уничтожены 10 единиц дорожной техники. Однако работники не пострадали после попадания по месту проведения дорожных работ.
Под удар попали дорожники, которые ремонтировали дороги и обеспечивали транспортное сообщение для общин, гуманитарных перевозок и нужд обороны.
В Минразвития рассказали, что с начала полномасштабного вторжения десятки работников дорожной отрасли получили ранения во время выполнения своей работы, также есть погибшие.
Дорожники продолжают работать в условиях постоянной опасности, фокусируясь на важной логистике Сил обороны Украины.
Завершив основные ремонты, связанные с последствиями зимнего периода, профильные службы сосредоточили основные усилия на прифронтовых дорогах, которыми осуществляется поставка для украинских военных.
Фото: Министерство развития общин и территорий Украины