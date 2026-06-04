Российский беспилотник нанес удар по месту проведения дорожных работ. В результате атаки уничтожены 10 единиц дорожной техники, однако работники остались целыми.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Удар по месту проведения дорожных работ

– Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданских людей, которые ежедневно выполняют свою работу и обеспечивают функционирование страны, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки беспилотника уничтожены 10 единиц дорожной техники. Однако работники не пострадали после попадания по месту проведения дорожных работ.

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Под удар попали дорожники, которые ремонтировали дороги и обеспечивали транспортное сообщение для общин, гуманитарных перевозок и нужд обороны.

В Минразвития рассказали, что с начала полномасштабного вторжения десятки работников дорожной отрасли получили ранения во время выполнения своей работы, также есть погибшие.

Дорожники продолжают работать в условиях постоянной опасности, фокусируясь на важной логистике Сил обороны Украины.

Завершив основные ремонты, связанные с последствиями зимнего периода, профильные службы сосредоточили основные усилия на прифронтовых дорогах, которыми осуществляется поставка для украинских военных.

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

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