Українські заводи почали ремонтувати захоплену техніку загарбників

Українські заводи почали лагодити захоплену техніку російських загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

До роботи уже взялися підприємства державного концерну Укроборонпром. Після ремонту ворожа техніка служитиме українській армії.

Генштаб ЗСУ показав фото спеціальної бойової розвідувальної машини (СБРМ) Тигр, яку мають відремонтувати.

– Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгоряння та невеликі залишки органіки. Автомобіль добре послужить Україні, – йдеться у повідомленні.

Фото: Генштаб ЗСУ