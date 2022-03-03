Я просто не имею права на это – Зеленский о страхе смерти

3 марта президент Украины Владимир Зеленский провел прессконференцию с иностранными журналистами в Киеве. Глава государства ответил на вопрос, не боится ли он умереть.

Он заявил, что как и другие люди, переживает за жизнь своих близких, но сам не имеет права на смерть.

– Я президент страны и я просто не имею права на это. И даже если это есть у меня в душе, внутри, в тех или иных моментах. Я чувствую боль так же, как и каждый из вас.

Также Зеленский рассказал, что боится не иметь государства.