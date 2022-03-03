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Факти / Україна

Я просто не маю права на це – Зеленський про страх смерті

Людмила Богданова редакторка стрічки
Я просто не маю права на це – Зеленський про страх смерті

3 березня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію з іноземними журналістами у Києві. Глава держави відповів на запитання, чи не боїться він померти.

Він заявив, що як і інші люди, переймається за життя своїх близьких, але сам не має права на смерть.

– Я президент країни і я просто не маю права на це. І навіть якщо це є у мене в душі, всередині, у тих чи інших моментах. Я відчуваю біль так само, як і кожен із вас.

Також Зеленський розповів, що боїться не мати держави.

– Я боюся уявити собі, що я не маю держави: тебе питають, звідки ти, а ти відповідаєш: такої країни немає. Я боюсь цього.

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Фото: Офіс президента

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