Я просто не маю права на це – Зеленський про страх смерті

3 березня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію з іноземними журналістами у Києві. Глава держави відповів на запитання, чи не боїться він померти.

Він заявив, що як і інші люди, переймається за життя своїх близьких, але сам не має права на смерть.

– Я президент країни і я просто не маю права на це. І навіть якщо це є у мене в душі, всередині, у тих чи інших моментах. Я відчуваю біль так само, як і кожен із вас.

Також Зеленський розповів, що боїться не мати держави.