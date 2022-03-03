За время войны Украина получила $15 млрд помощи – НБУ

По данным главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, в условиях войны наша страна уже получила от партнеров и международных организаций суммарно 15 млрд долларов помощи.

Шевченко заявил, что международные партнеры обязались выделить значительные объемы финансирования на укрепление обороноспособности, а также поддержку экономики Украины и гуманитарные вопросы.

Так, Национальный банк оценивает, что суммарная международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка Украины уже достигла более 15 млрд долларов США в эквиваленте.

Уточняется, что из них более 5 млрд долларов США пошли непосредственно в бюджет нашей страны.