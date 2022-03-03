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Факти / Україна

За час війни Україна отримала $15 млрд допомоги – НБУ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
нацбанк

За даними голови Національного банку України Кирила Шевченка, в умовах війни наша країна вже отримала від партнерів та міжнародних організацій сумарно 15 млрд доларів допомоги.

Шевченко заявив, що міжнародні партнери зобов’язалися виділити значні обсяги фінансування на зміцнення обороноздатності, а також на підтримку економіки України та гуманітарні питання.

Так, Національний банк оцінює, що сумарна міжнародна фінансова, технічна та гуманітарна підтримка України вже досягла понад 15 млрд доларів США в еквіваленті.

Уточнюється, що з них понад 5 млрд доларів США пішли безпосередньо до бюджету нашої країни.

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