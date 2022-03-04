Пожар на Запорожской АЭС в Энергодаре вспыхнул ночью 4 марта после обстрела войск РФ.

Возгорание произошло в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе. Огнем охватило три этажа здания – с третьего по пятый.

Первый энергоблок, в который целился агрессор, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.

В 02.26 на Запорожской АЭС отключили третий энергоблок от единой энергосистемы. Из шести энергоблоков сейчас работает один – четвертый.

У пожарных несколько часов не было возможности начать ликвидацию пожара на АЭС, поскольку российские военные продолжали обстрелы.

Вместе с тем, в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Украины отметили, что противопожарное состояние АЭС – в норме.

В 03.39 глава Запорожской ОГА Александр Старух со ссылкой на слова директора Запорожской АЭС заверил, что ядерная безопасность объекта обеспечена.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 03.48 сообщило, что никаких изменений в уровне радиации не зафиксировано.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Тем временем и. о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов сообщил о нарушении ядерной безопасности на станции в результате вражеских обстрелов.

НаЗапорожской АЭС сразу забили тревогу: обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе – это угроза всемирного уровня.

Сотрудники призвали мировое сообщество и НАТО отреагировать на такие дерзкие действия российских агрессоров.

Впоследствии в эфире спецмарафона национальных телеканалов Александр Старух объяснил, почему такая разная информация о радиационном фоне.

По его словам, нужно смотреть на время объявленных заявлений.

– Мы все находимся на постоянном контакте с момента возникновения этой проблемы. Ситуация быстро менялась. Потому на тот момент была такая ситуация, а потом изменилась, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к европейским партнерам.

Глава государства призвал Европу проснуться. Он подчеркнул, что в Чернобыле взорвался один энергоблок, а на Запорожской АЭС – таких шесть.

– Горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Обращаюсь ко всем людям, кто знает слово Чернобыль. Это была глобальная катастрофа, с последствиями которой боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч человек. Россия желает это повторить. Она уже это повторяет, но в шесть раз сильнее. Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе, это эвакуация Европы, – заявил Владимир Зеленский.

Президент страны подчеркнул, что Россия стала первым государством в мире, обстреливающим атомные энергоблоки.

– Государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил Зеленский.

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба также предупреждает: если взорвется Запорожская АЭС, то катастрофа будет в 10 раз мощнее, чем после Чернобыля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что будет добиваться созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшее время в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

– Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и ближайшими партнерами, – написал Борис Джонсон в Twitter.

I’ve just spoken to President @ZelenskyyUa about the gravely concerning situation at Zaporizhzhia nuclear power station. Russia must immediately cease its attack on the power station and allow unfettered access for emergency services to the plant. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к министру энергетики США с просьбой не допустить ядерной катастрофы и закрыть зону полетов над Украиной.

– На станции пожар, и это может быть величайшей катастрофой за все время существования человечества! – подчеркнул Галущенко.

Президент США Джо Байден провел переговоры с заместителем министра ядерной безопасности Министерства энергетики США и представителем Национального управления ядерной безопасности для получения обновлений о ситуации на станции.

– Президента и в дальнейшем будут регулярно информировать о ситуации, – заверили в Белом доме.

.@POTUS also spoke this evening with Under Secretary for Nuclear Security of the U.S. Department of Energy and Administrator of the National Nuclear Security Administration to receive an update on the situation at the plant. The President will continue to be briefed regularly. — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2022

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось с призывом к вооруженным силам России и Украины воздержаться от проведения боевых действий вблизи Запорожской АЭС.

IAEA Director General @RafaelMGrossi speaks with #Ukraine PM Denys Shmygal and with Ukrainian nuclear regulator and operator about serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, appeals for halt of use of force and warns of severe danger if reactors hit. — IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что пока население Энергодара эвакуировать не будут.

– Пока нет такой ситуации, чтобы мы начинали эвакуировать людей. Точка перемещения населения Энергодара при чрезвычайной ситуации – в Васильевке. А последнюю вчера почти сравняли с землей. Там местами есть российские войска и нарушена инфраструктура, – сообщил Александр Старух.

По состоянию на 05.25 4 марта городской глава Дмитрий Орлов сообщил, что бои в Энергодаре прекратились, однако в городе нет тепла, люди скрываются в укрытиях.

В 05.55 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в Энергодаре локализовали на площади 2 тыс. кв. м, а в 06.20 ликвидировали. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и шестой в мире. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн кВт каждый.