Пожар на Запорожской АЭС в Энергодаре вспыхнул ночью 4 марта после обстрела войск РФ.

Возгорание произошло в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе. Огнем охватило три этажа здания – с третьего по пятый.

Первый энергоблок, в который целился агрессор, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.

В 02.26 на Запорожской АЭС отключили третий энергоблок от единой энергосистемы. Из шести энергоблоков сейчас работает один – четвертый.

У пожарных несколько часов не было возможности начать ликвидацию пожара на АЭС, поскольку российские военные продолжали обстрелы.

Вместе с тем, в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Украины отметили, что противопожарное состояние АЭС – в норме.

В 03.39 глава Запорожской ОГА Александр Старух со ссылкой на слова директора Запорожской АЭС заверил, что ядерная безопасность объекта обеспечена.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 03.48 сообщило, что никаких изменений в уровне радиации не зафиксировано.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site.

Тем временем и. о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов сообщил о нарушении ядерной безопасности на станции в результате вражеских обстрелов.

НаЗапорожской АЭС сразу забили тревогу: обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе – это угроза всемирного уровня.

Сотрудники призвали мировое сообщество и НАТО отреагировать на такие дерзкие действия российских агрессоров.

Впоследствии в эфире спецмарафона национальных телеканалов Александр Старух объяснил, почему такая разная информация о радиационном фоне.

По его словам, нужно смотреть на время объявленных заявлений.

Президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к европейским партнерам.

Глава государства призвал Европу проснуться. Он подчеркнул, что в Чернобыле взорвался один энергоблок, а на Запорожской АЭС – таких шесть.

Президент страны подчеркнул, что Россия стала первым государством в мире, обстреливающим атомные энергоблоки.

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба также предупреждает: если взорвется Запорожская АЭС, то катастрофа будет в 10 раз мощнее, чем после Чернобыля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что будет добиваться созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшее время в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

I’ve just spoken to President @ZelenskyyUa about the gravely concerning situation at Zaporizhzhia nuclear power station.

Russia must immediately cease its attack on the power station and allow unfettered access for emergency services to the plant.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022