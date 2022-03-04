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Факты / Украина

Будет конец всем: что известно о пожаре на Запорожской АЭС

Татьяна Забожко редактор ленты
Будет конец всем: что известно о пожаре на Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской АЭС в Энергодаре вспыхнул ночью 4 марта после обстрела войск РФ.

Возгорание произошло в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе. Огнем охватило три этажа здания – с третьего по пятый.

Первый энергоблок, в который целился агрессор, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.

В 02.26 на Запорожской АЭС отключили третий энергоблок от единой энергосистемы. Из шести энергоблоков сейчас работает один – четвертый.

У пожарных несколько часов не было возможности начать ликвидацию пожара на АЭС, поскольку российские военные продолжали обстрелы.

Вместе с тем, в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Украины отметили, что противопожарное состояние АЭС – в норме.

В 03.39 глава Запорожской ОГА Александр Старух со ссылкой на слова директора Запорожской АЭС заверил, что ядерная безопасность объекта обеспечена.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 03.48 сообщило, что никаких изменений в уровне радиации не зафиксировано.

Тем временем и. о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов сообщил о нарушении ядерной безопасности на станции в результате вражеских обстрелов.

НаЗапорожской АЭС сразу забили тревогу: обстрелы одного из крупнейших ядерных объектов в Европе – это угроза всемирного уровня.

Сотрудники призвали мировое сообщество и НАТО отреагировать на такие дерзкие действия российских агрессоров.

Впоследствии в эфире спецмарафона национальных телеканалов Александр Старух объяснил, почему такая разная информация о радиационном фоне.

По его словам, нужно смотреть на время объявленных заявлений.

– Мы все находимся на постоянном контакте с момента возникновения этой проблемы. Ситуация быстро менялась. Потому на тот момент была такая ситуация, а потом изменилась, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к европейским партнерам.

Глава государства призвал Европу проснуться. Он подчеркнул, что в Чернобыле взорвался один энергоблок, а на Запорожской АЭС – таких шесть.

– Горит самая большая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные блоки. Обращаюсь ко всем людям, кто знает слово Чернобыль. Это была глобальная катастрофа, с последствиями которой боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч человек. Россия желает это повторить. Она уже это повторяет, но в шесть раз сильнее.

Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе, это эвакуация Европы, – заявил Владимир Зеленский.

Президент страны подчеркнул, что Россия стала первым государством в мире, обстреливающим атомные энергоблоки.

– Государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил Зеленский.

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба также предупреждает: если взорвется Запорожская АЭС, то катастрофа будет в 10 раз мощнее, чем после Чернобыля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что будет добиваться созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшее время в связи с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

– Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и ближайшими партнерами, – написал Борис Джонсон в Twitter.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к министру энергетики США с просьбой не допустить ядерной катастрофы и закрыть зону полетов над Украиной.

– На станции пожар, и это может быть величайшей катастрофой за все время существования человечества! – подчеркнул Галущенко.

Президент США Джо Байден провел переговоры с заместителем министра ядерной безопасности Министерства энергетики США и представителем Национального управления ядерной безопасности для получения обновлений о ситуации на станции.

– Президента и в дальнейшем будут регулярно информировать о ситуации, – заверили в Белом доме.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось с призывом к вооруженным силам России и Украины воздержаться от проведения боевых действий вблизи Запорожской АЭС.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что пока население Энергодара эвакуировать не будут.

– Пока нет такой ситуации, чтобы мы начинали эвакуировать людей. Точка перемещения населения Энергодара при чрезвычайной ситуации – в Васильевке. А последнюю вчера почти сравняли с землей. Там местами есть российские войска и нарушена инфраструктура, – сообщил Александр Старух.

По состоянию на 05.25 4 марта городской глава Дмитрий Орлов сообщил, что бои в Энергодаре прекратились, однако в городе нет тепла, люди скрываются в укрытиях.

В 05.55 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в Энергодаре локализовали на площади 2 тыс. кв. м, а в 06.20 ликвидировали. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 44 человека и 11 единиц техники ГСЧС.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и шестой в мире. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн кВт каждый.

Фото: УНИАН

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