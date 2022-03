Буде кінець всім: що відомо про пожежу на Запорізькій АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС в Енергодарі спалахнула вночі 4 березня після обстрілу військ РФ.

Займання сталося в п’ятиповерховому навчально-тренувальному корпусі. Вогнем охопило три поверхи будівлі – із третього по п’ятий.

Перший енергоблок, в який цілив агресор, перебував на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли.

О 02.26 на Запорізькій АЕС відключили третій енергоблок від єдиної енергосистеми. Із шести енергоблоків нині працює один – четвертий.

У пожежників кілька годин не було змоги почати ліквідацію пожежі на АЕС, оскільки російські військові продовжували обстріли.

Разом із тим, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України наголосили, що протипожежний стан АЕС – у нормі.

О 03.39 голова Запорізької ОДА Олександр Старух із посиланням на слова директора Запорізької АЕС запевнив, що ядерна безпека об’єкта забезпечена.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) о 03.48 повідомило, що жодних змін у рівні радіації не зафіксовано.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site.

Тим часом в. о. гендиректора Запорізької АЕС Ігор Мурашов повідомив про порушення ядерної безпеки на станції внаслідок ворожих осбтрілів.

У Запорізькій АЕС відразу забили на сполох: обстріли одного з найбільших ядерних об’єктів в Європі – це загроза всесвітнього рівня.

Робітники закликали світову спільноту та НАТО відреагувати на такі зухвалі дії російських агресорів.

Згодом в ефірі спецмарафону національних телеканалів Олександр Старух пояснив, чому така різна інформація про радіаційний фон.

За його словами, потрібно дивитися на час оголошених заяв.

Президент України Володимир Зеленський терміново звернувся до європейських партнерів.

Глава держави закликав Європу прокинутись. Він наголосив, що в Чорнобилі вибухнув один енергоблок, а на Запорізькій АЕС – таких шість.

Президент країни наголосив, що Росія стала першою державою у світі, яка обстрілює атомні енергоблоки.

Міністр МЗС України Дмитро Кулеба також попереджає: якщо вибухне Запорізька АЕС, то катастрофа буде в 10 разів потужнішою, ніж після Чорнобиля.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що домагатиметься скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН найближчим часом у зв’язку із ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.

I’ve just spoken to President @ZelenskyyUa about the gravely concerning situation at Zaporizhzhia nuclear power station.

Russia must immediately cease its attack on the power station and allow unfettered access for emergency services to the plant.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022