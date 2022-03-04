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Буде кінець всім: що відомо про пожежу на Запорізькій АЕС

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Буде кінець всім: що відомо про пожежу на Запорізькій АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС в Енергодарі спалахнула вночі 4 березня після обстрілу військ РФ.

Займання сталося в п’ятиповерховому навчально-тренувальному корпусі. Вогнем охопило три поверхи будівлі – із третього по п’ятий.

Перший енергоблок, в який цілив агресор, перебував на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли.

О 02.26 на Запорізькій АЕС відключили третій енергоблок від єдиної енергосистеми. Із шести енергоблоків нині працює один – четвертий.

У пожежників кілька годин не було змоги почати ліквідацію пожежі на АЕС, оскільки російські військові продовжували обстріли.

Разом із тим, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України наголосили, що протипожежний стан АЕС – у нормі.

О 03.39 голова Запорізької ОДА Олександр Старух із посиланням на слова директора Запорізької АЕС запевнив, що ядерна безпека об’єкта забезпечена.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) о 03.48 повідомило, що жодних змін у рівні радіації не зафіксовано.

Тим часом в. о. гендиректора Запорізької АЕС Ігор Мурашов повідомив про порушення ядерної безпеки на станції внаслідок ворожих осбтрілів.

У Запорізькій АЕС відразу забили на сполох: обстріли одного з найбільших ядерних об’єктів в Європі – це загроза всесвітнього рівня.

Робітники закликали світову спільноту та НАТО відреагувати на такі зухвалі дії російських агресорів.

Згодом в ефірі спецмарафону національних телеканалів Олександр Старух пояснив, чому така різна інформація про радіаційний фон.

За його словами, потрібно дивитися на час оголошених заяв.

– Ми всі перебуваємо на постійному контакті з часу виникнення цієї проблеми. Ситуація змінювалась швидко. Тому на той момент була така ситуація, а потім змінилася, – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський терміново звернувся до європейських партнерів.

Глава держави закликав Європу прокинутись. Він наголосив, що в Чорнобилі вибухнув один енергоблок, а на Запорізькій АЕС – таких шість.

– Горить найбільша атомна станція Європи. Просто зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Звертаюся до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль. Це була глобальна катастрофа, з наслідками якої боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити. Вона вже це повторює, але в шість разів сильніше.

Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи, – заявив Володимир Зеленський.

Президент країни наголосив, що Росія стала першою державою у світі, яка обстрілює атомні енергоблоки.

– Держава-терорист вдалася і до ядерного терору, – заявив Зеленський.

Міністр МЗС України Дмитро Кулеба також попереджає: якщо вибухне Запорізька АЕС, то катастрофа буде в 10 разів потужнішою, ніж після Чорнобиля.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що домагатиметься скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН найближчим часом у зв’язку із ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.

– Велика Британія негайно порушить це питання з Росією та найближчими партнерами, – написав Борис Джонсон у Twitter.

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до міністерки енергетики США з проханням не допустити ядерної катастрофи та закрити зону польотів над Україною.

– На станції пожежа, і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! – наголосив Галущенко.

Президент США Джо Байден провів переговори із заступником міністра ядерної безпеки Міністерства енергетики США та представником Національного управління ядерної безпеки, щоб отримати оновлення про ситуацію на станції.

–  Президента й надалі регулярно інформуватимуть про ситуацію, – запевнили в Білому домі.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося із закликом до збройних сил Росії та України утриматися від проведення бойових дій поблизу Запорізької АЕС.

Генеральний директор Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ продовжує вести консультації з Україною та іншими сторонами з метою надання країні максимальної можливої ​​допомоги в її прагненні підтримувати ядерну та фізичну ядерну безпеку за поточних складних умов.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що поки населення Енергодара евакуйовувати не будуть.

– Наразі немає такої ситуації, що ми починали евакуйовувати людей. Точка переміщення населення Енергодару в разі надзвичайної ситуації – у Василівці. А останню вчора майже зрівняли з землею. Там місцями є російські війська та порушена інфраструктура, – повідомив Олександр Старух.

Станом на 05.25 4 березня міський голова Дмитро Орлов повідомив, що бої в Енергодарі припинились, однак в місті немає тепла, люди переховуються в укриттях.

О 05.55 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС в Енергодарі локалізували на площі 2 тис. кв. м, а о 06.20 ліквідували. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

До гасіння було залучено 44 особи та 11 одиниць техніки ДСНС.

Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі та шостою в світі. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн кВт кожний.

Фото: УНІАН

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