Буде кінець всім: що відомо про пожежу на Запорізькій АЕС

Пожежа на Запорізькій АЕС в Енергодарі спалахнула вночі 4 березня після обстрілу військ РФ.

Займання сталося в п’ятиповерховому навчально-тренувальному корпусі. Вогнем охопило три поверхи будівлі – із третього по п’ятий.

Перший енергоблок, в який цілив агресор, перебував на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли.

О 02.26 на Запорізькій АЕС відключили третій енергоблок від єдиної енергосистеми. Із шести енергоблоків нині працює один – четвертий.

У пожежників кілька годин не було змоги почати ліквідацію пожежі на АЕС, оскільки російські військові продовжували обстріли.

Разом із тим, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України наголосили, що протипожежний стан АЕС – у нормі.

О 03.39 голова Запорізької ОДА Олександр Старух із посиланням на слова директора Запорізької АЕС запевнив, що ядерна безпека об’єкта забезпечена.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) о 03.48 повідомило, що жодних змін у рівні радіації не зафіксовано.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Тим часом в. о. гендиректора Запорізької АЕС Ігор Мурашов повідомив про порушення ядерної безпеки на станції внаслідок ворожих осбтрілів.

У Запорізькій АЕС відразу забили на сполох: обстріли одного з найбільших ядерних об’єктів в Європі – це загроза всесвітнього рівня.

Робітники закликали світову спільноту та НАТО відреагувати на такі зухвалі дії російських агресорів.

Згодом в ефірі спецмарафону національних телеканалів Олександр Старух пояснив, чому така різна інформація про радіаційний фон.

За його словами, потрібно дивитися на час оголошених заяв.

– Ми всі перебуваємо на постійному контакті з часу виникнення цієї проблеми. Ситуація змінювалась швидко. Тому на той момент була така ситуація, а потім змінилася, – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський терміново звернувся до європейських партнерів.

Глава держави закликав Європу прокинутись. Він наголосив, що в Чорнобилі вибухнув один енергоблок, а на Запорізькій АЕС – таких шість.

– Горить найбільша атомна станція Європи. Просто зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Звертаюся до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль. Це була глобальна катастрофа, з наслідками якої боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити. Вона вже це повторює, але в шість разів сильніше. Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи, – заявив Володимир Зеленський.

Президент країни наголосив, що Росія стала першою державою у світі, яка обстрілює атомні енергоблоки.

– Держава-терорист вдалася і до ядерного терору, – заявив Зеленський.

Міністр МЗС України Дмитро Кулеба також попереджає: якщо вибухне Запорізька АЕС, то катастрофа буде в 10 разів потужнішою, ніж після Чорнобиля.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що домагатиметься скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН найближчим часом у зв’язку із ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції.

– Велика Британія негайно порушить це питання з Росією та найближчими партнерами, – написав Борис Джонсон у Twitter.

I’ve just spoken to President @ZelenskyyUa about the gravely concerning situation at Zaporizhzhia nuclear power station. Russia must immediately cease its attack on the power station and allow unfettered access for emergency services to the plant. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до міністерки енергетики США з проханням не допустити ядерної катастрофи та закрити зону польотів над Україною.

– На станції пожежа, і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! – наголосив Галущенко.

Президент США Джо Байден провів переговори із заступником міністра ядерної безпеки Міністерства енергетики США та представником Національного управління ядерної безпеки, щоб отримати оновлення про ситуацію на станції.

– Президента й надалі регулярно інформуватимуть про ситуацію, – запевнили в Білому домі.

.@POTUS also spoke this evening with Under Secretary for Nuclear Security of the U.S. Department of Energy and Administrator of the National Nuclear Security Administration to receive an update on the situation at the plant. The President will continue to be briefed regularly. — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2022

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося із закликом до збройних сил Росії та України утриматися від проведення бойових дій поблизу Запорізької АЕС.

IAEA Director General @RafaelMGrossi speaks with #Ukraine PM Denys Shmygal and with Ukrainian nuclear regulator and operator about serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, appeals for halt of use of force and warns of severe danger if reactors hit. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Генеральний директор Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ продовжує вести консультації з Україною та іншими сторонами з метою надання країні максимальної можливої ​​допомоги в її прагненні підтримувати ядерну та фізичну ядерну безпеку за поточних складних умов.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомив, що поки населення Енергодара евакуйовувати не будуть.

– Наразі немає такої ситуації, що ми починали евакуйовувати людей. Точка переміщення населення Енергодару в разі надзвичайної ситуації – у Василівці. А останню вчора майже зрівняли з землею. Там місцями є російські війська та порушена інфраструктура, – повідомив Олександр Старух.

Станом на 05.25 4 березня міський голова Дмитро Орлов повідомив, що бої в Енергодарі припинились, однак в місті немає тепла, люди переховуються в укриттях.

О 05.55 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС в Енергодарі локалізували на площі 2 тис. кв. м, а о 06.20 ліквідували. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

До гасіння було залучено 44 особи та 11 одиниць техніки ДСНС.

Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі та шостою в світі. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн кВт кожний.